Festival du livre du Haut Quercy Un premier roman époustouflant Rencontre avec Thibault Daelman autour de L’Entroubli, lu par Florian Choquart Galerie Louie Strenquels

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Strenquels

Festival du livre du Haut Quercy Un premier roman époustouflant Rencontre avec Thibault Daelman autour de L’Entroubli, lu par Florian Choquart

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 septembre à Strenquels, lecture et rencontre avec Thibault Daelman, un primo romancier qui a illuminé la rentrée littéraire 2026

Le samedi 12 septembre à Strenquels, lecture et rencontre avec Thibault Daelman, un primo romancier qui a illuminé la rentrée littéraire 2026. Racontés à la première personne une enfance pauvre à la lisière de Paris, la traversée de l’adolescence, la découverte de l’écriture comme un radeau de sauvetage

La mère dévouée, excessive, colérique, et pétrie d’ambition pour sa tribu. Le père sombrant lentement dans le silence et l’alcool. La fratrie de cinq garçons bouillon incessant de disputes et d’affection. Une enfance au bord du périphérique parisien. Le décor planté, L’Entroubli de Thibault Daelman entraîne ses lecteurs pour la traversée la plus épique qui soit celle du passage à l’adolescence puis à l’âge d’homme. Sur le parcours, sa rencontre avec les mots, avec l’écriture, ouvrira des chemins inespérés. Sur ce thème mille fois traité, la langue du narrateur réinvente le sujet, nous embarque pour un voyage sensoriel, émotionnel, poétique. Il ne raconte pas, il nous immerge dans la substance même des chaos de l’adolescence. Il ne décrit pas, il invente une langue libre et créative, qui s’avérera être sa meilleure alliée pour devenir lui-même. Une découverte à partager

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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

Saturday, September 12, in Strenquels: a reading and meet-and-greet with Thibault Daelman, a first-time novelist who has lit up the 2026 literary season

L’événement Festival du livre du Haut Quercy Un premier roman époustouflant Rencontre avec Thibault Daelman autour de L’Entroubli, lu par Florian Choquart Strenquels a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne