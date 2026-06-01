Festival du Lynx, IZIEU, Izieu

Festival du Lynx Samedi 13 juin, 10h30 IZIEU Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Festival du lynx : Une journée autour de l’école du lynx (Ecole primaire de Brégnier Cordon, Murs et Izieu)

Toute la journée, venez rencontrer l’APACEFS (Association des Protections Alternatives pour la Cohabitation l’Elevage et de la Faune Sauvage ) autour d’un stand pour échanger sur le lynx et la faune du Bugey.

IZIEU Izieu Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Festival du lynx : Une journée autour de l’école du lynx (Ecole primaire de Brégnier Cordon, Murs et Izieu) pour échanger sur le Lynx et la biodiversité

Sou des écoles de Brégnier Cordon