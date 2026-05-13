Festival du mieux manger : le rendez-vous de l’alimentation et de l’agriculture durables

Paris s’est engagé pour une transition écologique de l’agriculture et

de l’alimentation,

en lien avec le Plan alimentation durable, et pour rendre accessible à toutes et tous une alimentation

durable, locale et de qualité.

Le Festival du mieux manger est l’occasion pour les Parisiennes et les Parisiens de rencontrer et échanger avec celles et ceux qui font bouger le système alimentaire

parisien et qui nourrissent la capitale, et d’en apprendre plus sur ce qu’il y a dans nos assiettes et découvrir comment mieux manger à Paris… tout en

dégustant et en s’amusant !

Durant cette semaine, du samedi 6 au dimanche 14 juin, seront organisés des animations gourmandes, des dégustations de produits locaux, des ateliers ludiques, des rencontres de professionnels et d’institutions, et des conférences, en accès libre et gratuit.

Vous trouverez bientôt ici le programme 2026.

A noter, les principaux sites qui accueilleront les différents temps forts du Festival :

La place des Fêtes (19e arrondissement) pour la journée de lancement, le 6 juin.

(19e arrondissement) pour la journée de lancement, le 6 juin. L’Académie du Climat (Paris Centre), du mardi 9 au dimanche 14 juin.

(Paris Centre), du mardi 9 au dimanche 14 juin. La Ferme de Paris (12e arrondissement), le mercredi 10 juin.

Du 6 au 14 juin 2026 aura lieu la 5e édition du Festival du mieux manger, le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :



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