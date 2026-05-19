Artagnan

Festival du mousquetaire

Village ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Plongez au cœur de l’histoire à Artagnan.

Le Festival du Mousquetaire célèbre le retour de d’Artagnan sur les terres de sa mère, Françoise de Montesquiou d’Artagnan. Une journée festive et immersive avec des animations en costume d’époque, des démonstrations, des spectacles et des reconstitutions historiques.

Au programme

– Démonstrations de combats avec Les Lames Lupiacoises

– Escrime et arts martiaux anciens avec la Commanderie de Pyrène

– Animations équestres par Vivre en Equi’Libre Écurie de Baloc

– Chants et danses occitanes, métiers anciens

– Visite du Vase du Roi Soleil

– Initiations au tir, à l’escrime et jeux d’époque

– Charpentier de Notre Dame de Paris

– Concert lyrique en clôture

– Restauration tout au long de la journée

Au menu du repas du midi

Adulte le Menu des Mousquetaires magret & cœurs grillés, écrasé de pommes de terres, salade/fromage, croustade et café.

Enfant menu du Petit Cadet magret coupé & écrasé de pommes de terre, fromage et croustade gourmande.

– Marché gourmand

– Repas de producteurs locaux en soirée

Venez vivre un voyage dans le temps, en famille ou entre amis, et découvrir l’univers fascinant des mousquetaires dans une ambiance conviviale et festive !

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Village ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 99 57 46 lamicaledartagnan@outlook.fr

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English :

Dive into the heart of history in Artagnan.

The Festival du Mousquetaire celebrates d?Artagnan?s return to the land of his mother, Françoise de Montesquiou d?Artagnan. A festive, immersive day of period costume entertainment, demonstrations, shows and historical re-enactments.

On the program:

– Fighting demonstrations with Les Lames Lupiacoises

– Ancient fencing and martial arts with the Commanderie de Pyrène

– Equestrian entertainment by Vivre en Equi?Libre ? Écurie de Baloc

– Occitan song and dance, ancient crafts

– Visit to the Vase du Roi Soleil

– Initiations to shooting, fencing and period games

– Carpenter from Notre Dame de Paris

– Closing lyric concert

– Catering throughout the day

Lunch menu:

Adult: Menu des Mousquetaires: grilled duck breast & hearts, mashed potatoes, salad/cheese, croustade and coffee.

Children: Petit Cadet menu: cut duck breast & mashed potatoes, cheese and gourmet croustade.

– Gourmet market

– Evening meal with local producers

Come and experience a journey back in time, with family or friends, and discover the fascinating world of the musketeers in a convivial and festive atmosphere!

L’événement Festival du mousquetaire Artagnan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65