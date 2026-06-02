Festival du Nouveau Théâtre Populaire Vingt mille lieues sous les mers à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

Les Bois d’Anjou

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Vingt mille lieues sous les mers à Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-27

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Vingt mille lieues sous les mers à Fontaine-Guérin

Vingt mille lieues sous les mers J. Verne

Aventure subaquatique

DURÉE 55 minutes

À PARTIR DE 6 ans

“ Vivre au sein des mers ! Là seulement est l’indépendance ! Là je suis libre ! ”

Août 2026 un mystérieux monstre fait régner la terreur sur tous les océans de la planète ! Afin de percer son secret, Aronnax et Ned Land se lancent dans un voyage qui va les entraîner bien plus loin qu’ils ne pouvaient l’imaginer, vingt mille lieues sous les mers. Ils se retrouvent prisonniers de l’intrigant capitaine Némo à bord du Nautilus, le sous-marin de haute technologie que ce dernier a construit pour vivre… sous l’eau, seul et en autonomie, en dehors des limites de la société humaine. Libre.

Embarquez avec nous à bord du Nautilus pour une plongée merveilleuse dans les profondeurs inconnues de l’océan ! .

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99

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English :

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Twenty thousand leagues under the sea at Fontaine-Guérin

L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Vingt mille lieues sous les mers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert