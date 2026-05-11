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Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Fontaine-Guérin

Ville : 49250 Les Bois d'Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Les Bois d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir   .

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07 

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English :

European Heritage Days in Anjou Vert

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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