Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou samedi 19 septembre 2026.
Les Bois d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir .
Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
European Heritage Days in Anjou Vert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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