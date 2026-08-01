Festival du Pâquis 2 ème édition Rue Lucie Aubrac Danjoutin

Informations pratiques

Danjoutin

Festival du Pâquis 2 ème édition

Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le festival du Pâquis débarque à Danjoutin pour la deuxième édition !

Préparez-vous à vivre un moment plein de bonne humeur, de musique et de partage !

Au programme

– Concert & Dj

– Démonstration de graff

– Jeux & animations pour tous

– Restauration & buvette sur place

Rendez-vous à l’arrière du terrain de football de Danjoutin pour profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et familiale !

Venez entre amis, en famille ou avec vos voisins !

On vous attend nombreux pour faire vibrer le Pâquis ! .

Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 18 91 carreau.peggy@gmail.com

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English :

L’événement Festival du Pâquis 2 ème édition Danjoutin a été mis à jour le 2026-08-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)