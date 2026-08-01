Festival du Pâquis 2 ème édition Rue Lucie Aubrac Danjoutin
samedi 22 août 2026 · Rue Lucie Aubrac · Danjoutin
Informations pratiques
Danjoutin
Festival du Pâquis 2 ème édition
Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le festival du Pâquis débarque à Danjoutin pour la deuxième édition !
Préparez-vous à vivre un moment plein de bonne humeur, de musique et de partage !
Au programme
– Concert & Dj
– Démonstration de graff
– Jeux & animations pour tous
– Restauration & buvette sur place
Rendez-vous à l’arrière du terrain de football de Danjoutin pour profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et familiale !
Venez entre amis, en famille ou avec vos voisins !
On vous attend nombreux pour faire vibrer le Pâquis ! .
Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 18 91 carreau.peggy@gmail.com
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English :
L’événement Festival du Pâquis 2 ème édition Danjoutin a été mis à jour le 2026-08-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)