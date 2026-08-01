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AGENDA · Danjoutin

Festival du Pâquis 2 ème édition Rue Lucie Aubrac Danjoutin

samedi 22 août 2026 · Rue Lucie Aubrac · Danjoutin

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Lucie Aubrac
Adresse
Pâquis, derrière le stade de foot
Ville
90400 Danjoutin
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Danjoutin

Festival du Pâquis 2 ème édition

Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le festival du Pâquis débarque à Danjoutin pour la deuxième édition !

Préparez-vous à vivre un moment plein de bonne humeur, de musique et de partage !

Au programme
– Concert & Dj
– Démonstration de graff
– Jeux & animations pour tous
– Restauration & buvette sur place

Rendez-vous à l’arrière du terrain de football de Danjoutin pour profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et familiale !
Venez entre amis, en famille ou avec vos voisins !

On vous attend nombreux pour faire vibrer le Pâquis !   .

Rue Lucie Aubrac Pâquis, derrière le stade de foot Danjoutin 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 18 91  carreau.peggy@gmail.com

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English :

L’événement Festival du Pâquis 2 ème édition Danjoutin a été mis à jour le 2026-08-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)