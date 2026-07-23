Informations pratiques

Val d’Anast

Festival du pays d’Anast

Val d’Anast Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Initialement prévu au 12 juillet 2026, le Festival revient après la canicule, le 30 août 2026 aux Jardins de Siloé!

Retrouvez, toute la journée, des ateliers comme des fabrications de baumes naturels, des massages, des initiations aux moissons manuelles et un marché de producteurs et artisans locaux…

Retrouvez la programmation détaillée de la journée sur le site: https://festivaldupaysdanast2026.lovable.app/

Vous sera également proposé un atelier de pain et pétrissage à réserver au 07 87 48 64 53 ( limité à 15 personnes).

Le camping est accepté!

Pensez à prendre de l’espèce! La carte bancaire n’est pas disponible. .

Val d’Anast 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 50 01 13 29

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English :

L’événement Festival du pays d’Anast Val d’Anast a été mis à jour le 2026-07-23 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté