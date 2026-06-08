Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir Coly-Saint-Amand
Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir Coly-Saint-Amand mercredi 5 août 2026.
Coly-Saint-Amand
Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir
Eglise de Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
18h. Voyage au cœur de l’Angleterre baroque, entre influences italiennes, françaises et anglaises, dans l’esprit du bon goût cher à Geminiani. Sur réservation. 10 à 20€
Les musiciens prometteurs de l’Académie Baroque du Périgord Noir vous invitent à un parcours à travers l’Angleterre baroque, territoire de circulation artistique où styles, écoles et sensibilités se rencontrent. Geminiani, Italien installé à Londres, Haendel, Allemand devenu sujet britannique, ainsi que leurs contemporains Avison, Stanley et Corbett, écrivent sous l’influence des traditions italiennes et françaises.
L’ensemble illustre ainsi l’esprit d’ouverture qui caractérise la musique anglaise du XVIIIe siècle, guidé par la recherche du bon goût , chère à Geminiani dans son Treatise of Good Taste in the Art of Musick. Sur réservation. .
Eglise de Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr
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English : Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir
18h. Journey to the heart of Baroque England, between Italian, French and English influences, in the spirit of Geminiani?s good taste . Booking essential. 10 à 20?
L’événement Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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