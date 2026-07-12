Informations pratiques

Saint-Léon-sur-Vézère

Festival du Périgord Noir Voyage d’hiver Franz Schubert

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

18h.Le Voyage d’hiver de Schubert, cycle sur la solitude, est interprété par Hasselhorn et Bushakevitz dans une lecture expressive et intimiste. Sur réservation. 10 à 35€

Winterreise est l’un des cycles de lieder les plus exigeants de Franz Schubert, explorant la solitude et l’introspection. Depuis 2023, le baryton allemand Samuel Hasselhorn et le pianiste israélo‑sud‑africain Ammiel Bushakevitz s’engagent dans le projet « Schubert 200 », qui revisite chronologiquement les dernières années du compositeur pour célébrer le bicentenaire de sa mort. Après une Schöne Müllerin acclamée — enregistrée chez Harmonia Mundi et distinguée d’un Diapason d’or — ils abordent Winterreise avec une attention minutieuse à la partition et au texte des poèmes de Wilhelm Müller, cherchant à rendre la profondeur psychologique du cycle. Leur complicité, la clarté expressive et la fusion obtenue entre voix et piano transforment chaque lied en une traversée personnelle, fidèle à l’univers crépusculaire de Schubert. Sur réservation .

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr

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English : Festival du Périgord Noir Voyage d’hiver Franz Schubert

6 p.m.Schubert’s Winter Journey, a cycle about solitude, is performed by Hasselhorn and Bushakevitz in an expressive, intimate reading. Reservations required. 10 à 35?

L’événement Festival du Périgord Noir Voyage d’hiver Franz Schubert Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère