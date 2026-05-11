Apéro Troglo au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère
Apéro Troglo au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère lundi 10 août 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Apéro Troglo au Conquil
241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10 21:00:00
Date(s) :
2026-08-10
19h-21h. Visite guidée des cavités troglodytiques avec apéritif et dégustation de produits locaux dans un cadre hors du temps, dès 10 personnes, places limitées et sur réservation uniquement. 45€
Apéro troglo Vivez une Expérience Unique et Savoureuse
Découvrez notre toute nouvelle formule Apéro-Troglo au cœur du site exceptionnel du Conquil.
Plongez dans un cadre hors du temps en visitant les fascinantes cavités troglodytiques de Saint-Léon-sur-Vézère, imprégnées d’histoire et de mystère. Votre visite, guidée soit par les propriétaires du site, soit par un guide conférencier professionnel, vous permettra de remonter les siècles à travers ces habitats uniques creusés dans la roche.
Prolongez l’expérience par un apéritif gourmand aux saveurs locales, parfois issues du site lui-même. Dans un décor spectaculaire, chaque bouchée célèbre le terroir et l’authenticité. Ouverte aux couples, amis et groupes, cette formule peut devenir gastronomique avec le Chef étoilé Nick Honeyman du Petit Léon à Saint-Léon sur Vézère. Réservation obligatoire, places limitées, dès 10 personnes. .
241 Impasse de la Péchère Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03 contact@leconquil.com
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English : Apéro Troglo au Conquil
7-9pm. Guided tour of troglodytic caves with aperitif and tasting of local products in a timeless setting, from 10 people, places limited and on reservation only. 45?
L’événement Apéro Troglo au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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