Festival du Rocher 10ème édition

Théâtre du Rocher Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Une nouvelle fois la programmation du Festival du Rocher est à la hauteur des attentes, avec AMOR, ROBIN TORDJMAN, YANN MULLER, JULIEN LIEB et PATRICK FIORI. En Warm up sur les deux jours le DJ VINCENT DIEGO ! ça va bouger fort au Théâtre du Rocher.

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Théâtre du Rocher Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 00 10

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English :

Once again, the Festival du Rocher program lives up to expectations, with AMOR, ROBIN TORDJMAN, YANN MULLER, JULIEN LIEB and PATRICK FIORI. Warming up both days is DJ VINCENT DIEGO! The Théâtre du Rocher is set to rock.

L’événement Festival du Rocher 10ème édition Pierrelatte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence