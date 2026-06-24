Festival du Théâtre du Bord du Champ Locmaria
dimanche 16 août 2026 · Locmaria
Informations pratiques
Locmaria
Festival du Théâtre du Bord du Champ
Lieu-dit Borchudan Locmaria Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-16
Festival de théâtre et d’arts vivants en plein air et en été.
Tous les spectacles du Théâtre au Bord du Champ ont lieu en plein air à Borchudan, en Locmaria, Belle-Ile-en-Mer sauf Je te salue, vieil Océan à Star Fao entre Samzun et Kerdonis
(suivre les flèches à la sortie du village de Samzun)
Réservation recommandée au 02 97 31 82 85 .
Lieu-dit Borchudan Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 82 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival du Théâtre du Bord du Champ Locmaria a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 56
À voir aussi à Locmaria (Morbihan)
- Balade Découverte de Locmaria Détours à l’ouest Locmaria 13 juillet 2026
- Yoga stand up paddle Locmaria 2 août 2026
- Balade encadrée en Stand Up Paddle Locmaria 4 août 2026
- Initiation à la poterie japonaise Kuri-nuki et Wabi-Sabi Locmaria 5 août 2026
- Balade Découverte de Locmaria Détours à l’ouest Locmaria 13 août 2026