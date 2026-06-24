Informations pratiques

Locmaria

Festival du Théâtre du Bord du Champ

Lieu-dit Borchudan Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-16

Festival de théâtre et d’arts vivants en plein air et en été.

Tous les spectacles du Théâtre au Bord du Champ ont lieu en plein air à Borchudan, en Locmaria, Belle-Ile-en-Mer sauf Je te salue, vieil Océan à Star Fao entre Samzun et Kerdonis

(suivre les flèches à la sortie du village de Samzun)

Réservation recommandée au 02 97 31 82 85 .

Lieu-dit Borchudan Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 82 85

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English :

L’événement Festival du Théâtre du Bord du Champ Locmaria a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 56