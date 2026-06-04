Longchamps

Festival du Vexin Normand

Place de l’Eglise Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Les Voy’Elles Qu’On Sonne

Chants de travail, romance séfarade, chanson engagée, berceuse baroque, tube folk, chanson de Brel ont été arrangés sur mesure pour trois voix et une contrebasse.

Pour ce concert, les habitants de Longchamps peuvent s’adresser à leur mairie où des places sont en vente.

Infos mairie 02 32 27 02 08. .

Place de l’Eglise Longchamps 27150 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr

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English : Festival du Vexin Normand

L’événement Festival du Vexin Normand Longchamps a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme