Festival du Vexin Normand Longchamps
Festival du Vexin Normand Longchamps samedi 28 novembre 2026.
Longchamps
Festival du Vexin Normand
Place de l’Eglise Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 18:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Les Voy’Elles Qu’On Sonne
Chants de travail, romance séfarade, chanson engagée, berceuse baroque, tube folk, chanson de Brel ont été arrangés sur mesure pour trois voix et une contrebasse.
Pour ce concert, les habitants de Longchamps peuvent s’adresser à leur mairie où des places sont en vente.
Infos mairie 02 32 27 02 08. .
Place de l’Eglise Longchamps 27150 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr
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English : Festival du Vexin Normand
L’événement Festival du Vexin Normand Longchamps a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Longchamps (Eure)
- Fête de la musique Longchamps 19 juin 2026
- Cinéma plein air Longchamps 5 juillet 2026