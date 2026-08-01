Informations pratiques

Longchamps

Foire à tout

Place de l’Église Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Restauration et buvette sur place. .

Place de l’Église Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 21 51 70 47

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme