AGENDA · Longchamps
Foire à tout Longchamps
dimanche 30 août 2026 · Longchamps
Informations pratiques
Longchamps
Foire à tout
Place de l’Église Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Restauration et buvette sur place. .
Place de l’Église Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 21 51 70 47
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme
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