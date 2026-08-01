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AGENDA · Longchamps

Foire à tout Longchamps

dimanche 30 août 2026 · Longchamps

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
27150 Longchamps
Département
Eure
Tarif

Longchamps

Foire à tout

Place de l’Église Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Restauration et buvette sur place.   .

Place de l’Église Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 21 51 70 47 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Longchamps a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme

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