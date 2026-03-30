Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Association du Haut d’une Etoile présente:

Dans la grande tradition de la chanson à texte francophone, M. Hibou poétise la langue pour enchanter le quotidien.

Un rien philosophe, parfois nostalgique, souvent révolté, il embarque le public dans son univers chaleureux, plein de malice et de mélancolie joyeuse.

A la croisée du café-concert et du folk-rock, les mélodies entraînantes et l’interprétation vivante ne laissent personne indifférent.

“Quand j’étais petit…” propose une réflexion sur l’enfance et le passage à l’âge adulte, ainsi qu’un regard sur le monde actuel qui touchera petits et grands, rêveurs et curieux. 12 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne