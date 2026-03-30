Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’Association du Haut d’une Etoile présente:

Le groupe vocal Quinte et Chante est né de la rencontre de cinq chanteurs et musiciens amoureux de la chanson française. Reprenant des titres connus mais proposant également des compositions, Quinte et Chante offre des interprétations faites de bonne humeur et d’émotion. Un groupe à écouter sans modération !

En première partie, Quinte et chante a le plaisir d’inviter le groupe Par si par là . 12 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne