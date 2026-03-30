Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse
Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse dimanche 5 juillet 2026.
Festival d’un Coeur à l’autre
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’Association du Haut d’une Etoile présente:
Le groupe vocal Quinte et Chante est né de la rencontre de cinq chanteurs et musiciens amoureux de la chanson française. Reprenant des titres connus mais proposant également des compositions, Quinte et Chante offre des interprétations faites de bonne humeur et d’émotion. Un groupe à écouter sans modération !
En première partie, Quinte et chante a le plaisir d’inviter le groupe Par si par là . 12 .
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@orange.fr
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English :
L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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