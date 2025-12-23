Festival Ecaussystème 2026 Gignac

Festival Ecaussystème 2026

Lieu-dit Touron Gignac Lot

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

2026-07-31

Voici un festival écocitoyen et solidaire né en 2003 au cœur du petit village de Gignac. A vos agendas !

l’Ecaussystème est de retour avec une 24ème édition de haute volée, qui compte mettre à l’honneur tous les styles de musiques et pour toutes les générations RDV les 31 Juillet, 1er et 02 Août à Gignac pour profiter de ces trois jours exceptionnelles. On vous prépare de belles surprises ! Avec toujours les deux scènes Occitane et Quercy.

Le samedi et dimanche après-midi, rejoignez librement la scène off et les Journées Ecaussitoyennes marché local, forum associatif, conférences, ateliers et animations vous y attendent.

Un week-end de festivités au respect de l’environnement ? Pari relevé ! L’association met tout en œuvre pour réduire son impact environnemental et invite les festivaliers à l’accompagner dans cette démarche.

Point fort parkings et campings sont gratuits ! .

English :

An eco-citizen festival born in 2003 in the heart of the small village of Gignac

