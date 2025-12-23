Festival Ecaussystème Le OFF Gignac
Festival Ecaussystème Le OFF Gignac samedi 1 août 2026.
Gratuit
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
2026-08-01
Des musiciens talentueux, des groupes émergents qui vous feront partager leur esprit festif et leur enthousiasme créatif.Ces groupes sont issus de notre dispositif Off The Système
Des conférences, marchés, créateurs et spectacles seront aussi de la partie dans tout le village pour ces journées eco-citoyennes
Gratuit, restauration et buvette sur place
Gignac 46600 Lot Occitanie
English :
Talented musicians and up-and-coming bands will share their festive spirit and creative enthusiasm with you, as part of our Off The Système program
Conferences, markets, artists and shows will also be held throughout the village for these eco-citizen days
Free admission, food and refreshments on site
