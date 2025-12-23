Festival Ecaussystème Le OFF

Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Des musiciens talentueux, des groupes émergents qui vous feront partager leur esprit festif et leur enthousiasme créatif.Ces groupes sont issus de notre dispositif Off The Système

Des conférences, marchés, créateurs et spectacles seront aussi de la partie dans tout le village pour ces journées eco-citoyennes

Gratuit, restauration et buvette sur place

Gignac 46600 Lot Occitanie

English :

Talented musicians and up-and-coming bands will share their festive spirit and creative enthusiasm with you, as part of our Off The Système program

Conferences, markets, artists and shows will also be held throughout the village for these eco-citizen days

Free admission, food and refreshments on site

L’événement Festival Ecaussystème Le OFF Gignac a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Vallée de la Dordogne