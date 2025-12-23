Festival Ecaussystème Les concerts du Vendredi Gignac

Festival Ecaussystème Les concerts du Vendredi

1 Chemin du Moulin Gignac Lot

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Lancement de cette 24ème édition de folie qui mettra la plaine du Tourron en émoi ! Programmation élective et festive pour ce premier jour de festival

1 Chemin du Moulin Gignac 46600 Lot Occitanie

English :

The 24th edition of this extravaganza kicks off with a bang on the Tourron plain! An elective and festive program for the first day of the festival

