Festival Ecaussystème Les concerts du Vendredi Gignac vendredi 31 juillet 2026.
1 Chemin du Moulin Gignac Lot
Tarif : 118.97 – 118.97 – EUR
2026-07-31
Lancement de cette 24ème édition de folie qui mettra la plaine du Tourron en émoi ! Programmation élective et festive pour ce premier jour de festival
1 Chemin du Moulin Gignac 46600 Lot Occitanie
English :
The 24th edition of this extravaganza kicks off with a bang on the Tourron plain! An elective and festive program for the first day of the festival
