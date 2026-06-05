Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes Église de Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet

Gonneville-la-Mallet

Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes

Église de Gonneville-la-Mallet Rue Abbé Blanquin Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le festival Echo d’Orgues 2026 débutera Le 2 juillet en l’église de Gonneville la Mallet, à 20H30, avec en programmation orgue et lectures. Le public aura le plaisir de retrouver Samuel Liégon à l’orgue, qui a déjà participé au festival en 2022 et 2025 et Agnès Desarthes, écrivaine renommée, autrice de nombreux livres pour adultes et enfant .

Église de Gonneville-la-Mallet Rue Abbé Blanquin Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 74 26 41

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English : Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes

L’événement Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes Gonneville-la-Mallet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie