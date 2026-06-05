Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes Église de Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet

Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes Église de Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Église de Gonneville-la-Mallet

Adresse : Rue Abbé Blanquin

Ville : 76280 Gonneville-la-Mallet

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Gonneville-la-Mallet

Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes

Église de Gonneville-la-Mallet Rue Abbé Blanquin Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Le festival Echo d’Orgues 2026 débutera Le 2 juillet en l’église de Gonneville la Mallet, à 20H30, avec en programmation orgue et lectures. Le public aura le plaisir de retrouver Samuel Liégon à l’orgue, qui a déjà participé au festival en 2022 et 2025 et Agnès Desarthes, écrivaine renommée, autrice de nombreux livres pour adultes et enfant   .

Église de Gonneville-la-Mallet Rue Abbé Blanquin Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 74 26 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes

L’événement Festival Echo d’Orgues 2026 Samuel Liégon & Agnès Desarthes Gonneville-la-Mallet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Gonneville-la-Mallet (Seine-Maritime)