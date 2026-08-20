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Festival écologique de la Cambuse La Cambuse Nantes

samedi 29 août 2026 · La Cambuse · Nantes

Festival écologique de la Cambuse La Cambuse Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30
Lieu
La Cambuse
Adresse
7 Rue Henri Sellier, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 13:30 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Programme du festival : 13h30 : Ouverture du festival14h30 – 15h : Conférence “Pourquoi l’écologie nous divise-t-elle autant”, par Hélène JALIN15h15 – 15h45 : Contes pour enfants16h – 17h : Spectacle du Lombric Fourchu17h15 – 17h45 : Conférence “Changer le monde sans prendre le pouvoir”, par Claude LEGROS18h – 18h45 : Défilé de mode loufoque et recyclé19h : Concert “Fox Rock”20h30: Concert de clôture Animations : 9h30 – Balade “La nature à sa porte et comment la protéger au quotidien” – ???? Lien d’inscription16h – Atelier de fabrication de Ginger Beer (complet)16h – Visite du potager de Pirmil Ateliers et stands :Les associations et structures partenaires proposeront des stands et ateliers toute la journée sur les techniques et gestes écologiques (recyclage, gestion des déchets, astuces du quotidien et plein d’autres surprises)

La Cambuse Nantes 44200
https://www.facebook.com/lacambusepirmil/?locale=fr_FR


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