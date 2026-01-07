La Grigonnais

FESTIVAL EL CEP

Le Cep La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05

Les Saltimbanques organisent encore cette année le festival rock El Cep.

Cette année encore il y a du beau monde à l’affiche ! Rendez-vous sous le chapiteau installé au village du Cep à La Grigonnais

– Le vendredi pour vibrer au rythme de Le Barda Trio, The Bloyet Brothers, Sixpenny Millionnaire ;

– Le samedi pour une soirée toujours plus rock avec No Money Kids, Dirty Old Story, Thee Bliss, The Flynts.

Réservez vos billets sur www.festivalelcep.com pour profiter du tarif prévente.

Des tickets sont également en vente sur place.

Tarifs

– Vendredi 10€ (12€ sur place)

– Samedi plein 18€ réduit 16€ (plein 20€ et réduit 18€ sur place)

– Pass deux jours 25€ (28€ sur place)

Camping, bar et restauration sur place .

Le Cep La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Les Saltimbanques are organizing the El Cep rock festival again this year.

L’événement FESTIVAL EL CEP La Grigonnais a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt