Festival électro Pist’ribil 5ème édition Sibiril
Festival électro Pist’ribil 5ème édition Sibiril vendredi 3 juillet 2026.
Sibiril
Festival électro Pist’ribil 5ème édition
Stade de Sibiril Sibiril Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Déjà la demi-décennie pour le Pist’Ribil !
Depuis 2022, l’été n’est plus pareil… Désormais il démarre à Sibiril. Et pour cette 5ème année on ne déroge pas à la règle, RDV le premier weekend de juillet sur les terres du Haut-Léon pour les premiers pas de danse de la belle saison
Au programme de cette 5ème édition
– Feder
– Mr Belt & Wezol
– Kavinsky
– Banbz
– Alastair Lane
– Petit Biscuit
– The Supermen Lovers… .
Stade de Sibiril Sibiril 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festival électro Pist’ribil 5ème édition Sibiril a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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