Sibiril

Festival électro Pist’ribil 5ème édition

Stade de Sibiril Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Déjà la demi-décennie pour le Pist’Ribil !

Depuis 2022, l’été n’est plus pareil… Désormais il démarre à Sibiril. Et pour cette 5ème année on ne déroge pas à la règle, RDV le premier weekend de juillet sur les terres du Haut-Léon pour les premiers pas de danse de la belle saison

Au programme de cette 5ème édition

– Feder

– Mr Belt & Wezol

– Kavinsky

– Banbz

– Alastair Lane

– Petit Biscuit

– The Supermen Lovers… .

Stade de Sibiril Sibiril 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival électro Pist’ribil 5ème édition Sibiril a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX