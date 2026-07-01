Festival Emmenez-moi – Exposition – Jeux de rôle : 50 ans d’histoires, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Exposition – Jeux de rôle : 50 ans d’histoires Samedi 11 juillet, 14h00 Château de Paley Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Une exposition pour tous les publics retraçant l’origine du jeu de rôle, son développement, ses thèmes et sa diversification, installée dans l’enceinte médiévale du château de Paley.

Par Association CVPL – Conservation, étude et valorisation du patrimoine ludique

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne