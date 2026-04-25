Festival en cour Salle polyvalente – Rully

Rully

Festival en cour

Salle polyvalente – 2 Place du champ de foire Rully Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

9ème édition du Festival en cour

Laissez-vous envoûter par la magie du Festival En Cour qui illumine les soirées de Rully, ses cours privées & ses artistes.

Billetterie ouverte à partir de 19h00 à la salle polyvalente (règlement sur place) 10€ (adulte) 5€ (12 à 18ans) Gratuit (- 12 ans)

Imaginez une soirée d’été à Rully, où 3 cours privées et la salle polyvalente se transforment en scènes musicales intimistes.

Depuis 2016, le Festival en cour, organisé par l’association A.G.I.R, vous offre une expérience conviviale et locale.

Des artistes locaux talentueux, une ambiance chaleureuse, de quoi vous régaler et une équipe de bénévoles dévoués, vous attendent pour une soirée inoubliable.

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et plusieurs points de buvette pour vous désaltérer

– Vins de viticulteurs de Rully

– Bières de brasseries locales

– Softs

– Paëlla géante

– Food Truck

(Option végétarienne possible pour paëlla et food truck)

La programmation

Bondaman Jack

Sonorités antillaises & Calypso | 20h00 à 21h45 Salle polyvalente

-> Le cocktail musical épicé aux saveurs caribéennes pour vous emporter dans un véritable voyage sonore grâce à l’alchimie du groove !

ENCUENTRO

Jazz Flamenco | 20h15 à 22h Cour LEBEAULT

-> L’âme du Jazz Flamenco & des Musiques du Monde avec leurs envoûtantes sonorités méditerranéennes et orientales !

Hackberry Band

Music Country| 20h15 à 22h Cour BELLOT

-> L’esprit de la Route 66 et la pure Country Music pour transformer vos rêves d’évasion en réalité et d’amener l’ambiance unique de la musique festive américaine directement jusqu’à vous !

Les Doryphores

Pop Rock & Reagae | 20h15 à 22h Cour RODET

– -> Le duo multi-styles au son pur et pêchu, préparez-vous à un véritable voyage musical sans frontières !

Five Feet Under

Rock & Hard Rock| 22h15 à minuit Salle polyvalente

-> L’intensité du Rock et du Hard Rock pour vous offrir un voyage intense, entre modernité, attitude et héritage et terminer la soirée avec une une clôture explosive !

#festival #soirée #convivial #sortie #musique #famille #amis .

Salle polyvalente – 2 Place du champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 02 59 11 karine.parizot@outlook.fr

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English : Festival en cour

L’événement Festival en cour Rully a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)