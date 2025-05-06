De Rully à Raray en Pays de Valois Rully Oise
De Rully à Raray en Pays de Valois Château d’eau 60810 Rully Oise Hauts-de-France
Durée : 210 Distance : 13100.0 Tarif :
Une belle balade en pays de Valois, un prieuré, un château un lavoir, une église romane… tout un monde D’architecture au milieu des champs !
A beautiful walk in Valois country, a priory, a castle, a wash house, a Romanesque church… a whole world of architecture in the middle of the fields!
Ein schöner Spaziergang im Land von Valois, ein Priorat, ein Schloss, ein Waschhaus, eine romanische Kirche… eine ganze Welt der Architektur inmitten der Felder!
Una bella passeggiata nella campagna di Valois, un priorato, un castello, un lavatoio, una chiesa romanica… un intero mondo di architettura in mezzo ai campi!
Un hermoso paseo por la campiña de Valois, un priorato, un castillo, un lavadero, una iglesia románica… ¡Todo un mundo de arquitectura en medio de los campos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France