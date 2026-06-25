Oberbronn

Festival en Pays d’Alsace Choeur éphémère de Niederbronn-les-Bains

2 rue Principale Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

La cinquantaine de choristes interprètera des musiques de films et de dessins animés.

La cinquantaine de choristes interprètera des musiques de films et de dessins animés telles que Conquest of Paradise de Vangelis la musique du film 1492, Christophe Colomb, What a wonderful World musique utilisée dans de nombreux films dont le dessin animé Madagascar , ou encore Les moulins de mon cœur de Michel Legrand composé à l’origine pour le film l’affaire Thomas Crown . 0 .

2 rue Principale Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 00 17 42 contact@leschoeursdurhin.com

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English :

The group of about 50 singers will perform music from movies and cartoons.

L’événement Festival en Pays d’Alsace Choeur éphémère de Niederbronn-les-Bains Oberbronn a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte