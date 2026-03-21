Festival En quête d’info – Atelier dessin autour de l’Expo Deconnectée
Festival En quête d’info – Atelier dessin autour de l’Expo Deconnectée mercredi 15 avril 2026.
Lodi et Pako ,de l’association Déssinez Créez Liberté, vous invitent à les rejoindre.
Leur mission: L’éducation aux médias, au dessin de presse et à la citoyenneté.
L’association Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015, est née d’une nécessité : initier la jeunesse au dessin de presse -en particulier à la satire et la caricature- et offrir au plus grand nombre (enseignants, animateurs jeunesse, bibliothécaires, éducateurs, personnel pénitentiaire, etc.) des outils pédagogiques originaux pour ouvrir les débats et aborder les thématiques qui font l’actualité et agitent la société. Sans tabou ni démagogie, ni frilosité intellectuelle.
Les dessinateurs Lodi et Pako décryptent avec vous l’exposition Déconnectée lors d’un atelier médiation.
Cet atelier fait parti d’En Quête d’info, 2ème édition du festival de décryptage des médias dans les bibliothèques
Le mercredi 15 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation
obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.
Vous
pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram
de la bibliothèque Valeyre
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 130 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T15:00:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr