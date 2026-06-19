Festival En Terres Brûlées à Brûlain Brûlain vendredi 17 juillet 2026.

Brûlain

Festival En Terres Brûlées à Brûlain

Rue des Clochettes Brûlain Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

12e édition du festival En Terres Brûlées à Brûlain près de Niort les 17 et 18 juillet 2026.

Deux jours de musique, de partage et de bonne ambiance à Brûlain !

Vendredi 17 juillet Marché des producteurs, artisans et créateurs locaux + concert du groupe KROOK (18h–00h). Entrée gratuite.

Samedi 18 juillet Soirée concerts de 18h à 2h avec Les Hurlements d’Léo, Broussaï, Oak Veins, Outrage et Les Chiures de Mouches. Tarifs samedi 9€ en prévente / 12€ sur place.

Buvette et restauration sur place vendredi 17 et samedi 18 juillet. .

Rue des Clochettes Brûlain 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine enterresbrulees@gmail.com

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English : Festival En Terres Brûlées à Brûlain

L’événement Festival En Terres Brûlées à Brûlain Brûlain a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin