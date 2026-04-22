Festival Entre vents et marais concert jeune public Le Roi qui n’aimait pas la musique Médiathèque de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Festival Entre vents et marais concert jeune public Le Roi qui n’aimait pas la musique

Médiathèque de Marennes 3 rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre de la 8ème édition du festival Entre vents et marais, la médiathèque de Marennes propose un concert jeune public Le Roi qui n’aimait pas la musique

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Médiathèque de Marennes 3 rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Festival vents et marais Horizons Américains concert

As part of the 8th Entre vents et marais festival, the Marennes media library is offering a concert for young audiences entitled Le Roi qui n’aimait pas la musique ( The King who didn’t like music )

L’événement Festival Entre vents et marais concert jeune public Le Roi qui n’aimait pas la musique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes