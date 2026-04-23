Festival Entre Vents et marais Concert Sur les routes de l’Est Eglise Saint-Pierre Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Festival Entre Vents et marais Concert Sur les routes de l’Est

Eglise Saint-Pierre 28 rue François Fresneau Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre de la 8ème édition du festival Entre vents et marais, venez assister au concert Sur les routes de l’Est à l’église de Marennes.

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Eglise Saint-Pierre 28 rue François Fresneau Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English :

As part of the 8th Entre vents et marais festival, come and enjoy the concert Sur les routes de l’Est at Marennes church.

L’événement Festival Entre Vents et marais Concert Sur les routes de l’Est Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes