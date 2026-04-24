Festival Entre vents et marais Répétition publique Salle du jeu de paume Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Festival Entre vents et marais Répétition publique

Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à une répétition gratuitement à Brouage.

.

Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Entre vents et marais Public rehearsal

As part of the Entre Vents et Marais festival, attend a free rehearsal in Brouage.

L’événement Festival Entre vents et marais Répétition publique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes