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Festival Entre vents et marais Répétition publique Salle du jeu de paume Marennes-Hiers-Brouage

Festival Entre vents et marais Répétition publique Salle du jeu de paume Marennes-Hiers-Brouage jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Salle du jeu de paume

Adresse : Brouage

Ville : 17320 Marennes-Hiers-Brouage

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Marennes-Hiers-Brouage

Festival Entre vents et marais Répétition publique

Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à une répétition gratuitement à Brouage.
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Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08  contact@festival-evem.fr

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English : Festival Entre vents et marais Public rehearsal

As part of the Entre Vents et Marais festival, attend a free rehearsal in Brouage.

L’événement Festival Entre vents et marais Répétition publique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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