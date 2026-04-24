Festival Entre vents et marais Répétition publique Salle du jeu de paume Marennes-Hiers-Brouage
Festival Entre vents et marais Répétition publique Salle du jeu de paume Marennes-Hiers-Brouage jeudi 16 juillet 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Festival Entre vents et marais Répétition publique
Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à une répétition gratuitement à Brouage.
.
Salle du jeu de paume Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Entre vents et marais Public rehearsal
As part of the Entre Vents et Marais festival, attend a free rehearsal in Brouage.
L’événement Festival Entre vents et marais Répétition publique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Exposition d’art Le Bouton Haute Couture Forge Royale Marennes-Hiers-Brouage 27 avril 2026
- Circuit pédestre A la découverte des ports de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime 1 mai 2026
- Balade botanique dans le marais de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 2 mai 2026
- Exposition d’art La Femme Debout, en Poésie Forge Prison Marennes-Hiers-Brouage 4 mai 2026
- Exposition d’art Peinture et Pastel Forge Royale Marennes-Hiers-Brouage 4 mai 2026