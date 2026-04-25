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Festival Epicentre Montargis

Festival Epicentre Montargis

Festival Epicentre Montargis samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montargis

Festival Epicentre

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

Festival Epicentre
Loire & Action organise le festival Epicentre. Le festival propose la diffusion de courts-métrages avec différentes thématiques (jeune public, animation, tous publics et la Sélection des courts-métrages de Cannes 2026), ainsi que des conférences sur les métiers et l’univers du cinéma ouvertes au public. Au programme soirée d’ouverture, projection palmarès Cannes X Clermont, projections, rencontres, remise des prix.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Festival Epicentre

L’événement Festival Epicentre Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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