Festival Epicentre Montargis
Festival Epicentre Montargis samedi 9 mai 2026.
Montargis
Festival Epicentre
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Festival Epicentre
Loire & Action organise le festival Epicentre. Le festival propose la diffusion de courts-métrages avec différentes thématiques (jeune public, animation, tous publics et la Sélection des courts-métrages de Cannes 2026), ainsi que des conférences sur les métiers et l’univers du cinéma ouvertes au public. Au programme soirée d’ouverture, projection palmarès Cannes X Clermont, projections, rencontres, remise des prix. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Festival Epicentre
L’événement Festival Epicentre Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS
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