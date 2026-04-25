Montargis

Festival Epicentre

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Festival Epicentre

Loire & Action organise le festival Epicentre. Le festival propose la diffusion de courts-métrages avec différentes thématiques (jeune public, animation, tous publics et la Sélection des courts-métrages de Cannes 2026), ainsi que des conférences sur les métiers et l’univers du cinéma ouvertes au public. Au programme soirée d’ouverture, projection palmarès Cannes X Clermont, projections, rencontres, remise des prix. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival Epicentre

L’événement Festival Epicentre Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS