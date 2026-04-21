Montargis

Festival Epicentre concours des 45h

Quai du Patis Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Festival Epicentre concours des 45h

Loire & Action organise le festival Epicentre. Des équipes composées de passionnés ont 45 heures pour écrire, tourner et monter un court métrage avec des contraintes spécifiques communiquées durant le lancement du concours. Accueil des équipes et lancement du 45h. .

Quai du Patis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire association@loire-et-action.fr

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English :

Festival Epicentre: 45h contest

L’événement Festival Epicentre concours des 45h Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS