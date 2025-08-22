Circuit des ponts Montargis Loiret

Circuit des ponts A pieds

Circuit des ponts Rue Renée de France 45200 Montargis Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2400.0 Tarif :

Le charme de Montargis se découvre au gré de ses canaux, ses rues sur l’eau et ses ponts qui lui ont valu l’appellation de Venise du Gâtinais . La Ville de Montargis propose la découverte de 17 de ces ponts à travers leur architecture et leur histoire.

English : Circuits des ponts

Discover the charm of Montargis through its canals, streets built over water and bridges which have earned it the name Venice of the Gâtinais . The town of Montargis offers discovery of 17 of these bridges, their architecture and history.

Deutsch :

Den Charme von Montargis entdeckt man entlang der Kanäle, der Straßen am Wasser und der Brücken, die der Stadt den Namen Venedig des Gatinais eingebracht haben. Die Stadt Montargis bietet Ihnen die Möglichkeit, 17 dieser Brücken anhand ihrer Architektur und Geschichte zu entdecken.

Italiano :

Il fascino di Montargis si scopre attraverso i suoi canali, le sue strade sull’acqua e i suoi ponti, che le hanno fatto guadagnare il titolo di Venezia del Gâtinais . La città di Montargis propone la scoperta di 17 di questi ponti attraverso la loro architettura e la loro storia.

Español :

El encanto de Montargis se descubre a través de sus canales, sus calles sobre el agua y sus puentes, que le han valido el título de Venecia del Gâtinais . La ciudad de Montargis propone el descubrimiento de 17 de estos puentes a través de su arquitectura y su historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIT Centre-Val de Loire