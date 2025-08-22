EV3 La Scandibérique étape B. Montargis / Châtillon-Coligny Montargis Loiret
EV3 La Scandibérique étape B. Montargis / Châtillon-Coligny Montargis Loiret vendredi 1 mai 2026.
EV3 La Scandibérique étape B. Montargis Châtillon-Coligny En VTC
EV3 La Scandibérique étape B. Montargis Châtillon-Coligny Place du Château 45200 Montargis Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 105 Distance : 24800.0 Tarif :
Le long du canal de Briare vous empruntez l’EuroVelo 3, appelée La Scandibérique dans sa partie française. Entre Seine et Loire, vous cheminez dans un cadre verdoyant et apaisant ponctué par les écluses et les charmants villages du Gâtinais.
As you follow the Loing canal you will cycle along part of the future EuroVeloroute 3, known as La Scandibérique in France. This canal links the Seine to the canals of Orléans and Briare. The Loing canal and its locks carve a path through peaceful, wooded and countryside surroundings.
Die Strecke am Loing-Kanal verläuft teils auf dem französischen Abschnitt der EuroVelo-Route 3 (Scandibérique). Der Kanal, der die Seine mit den Kanälen von Orléans und Briare verbindet, bahnt sich seinen Weg über mehrere Schleusen durch eine friedliche, von Wäldern und Feldern geprägte Landschaft.
Lungo il canale Briare seguirete l’EuroVelo 3, noto come La Scandibérique nella sua parte francese. Tra la Senna e la Loira, attraverserete un ambiente verde e tranquillo, punteggiato dalle chiuse e dagli incantevoli villaggi del Gâtinais.
A lo largo del canal de Briare seguirá el EuroVelo 3, conocido como La Scandibérique en su parte francesa. Entre el Sena y el Loira, recorrerá un entorno verde y tranquilo salpicado de esclusas y de los encantadores pueblos del Gâtinais.
