Parcours Audioguidé Au coeur de la Venise du Gâtinais 45200 Montargis Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 40 Distance : 4400.0 Tarif :

Confortablement installé à bord de la navette Coralys, téléchargez l’application gratuite CityGem, puis lancez le parcours Au Coeur de la Venise du Gâtinais .

English :

From the comfort of your Coralys shuttle, download the free CityGem app, then launch the Au Coeur de la Venise du Gâtinais tour.

Deutsch :

Laden Sie die kostenlose CityGem-App herunter und starten Sie die Route Au Coeur de la Venise du Gâtinais (Im Herzen des Venedigs des Gâtinais).

Italiano :

Dal comfort del vostro posto a sedere sulla navetta Coralys, scaricate l’applicazione gratuita CityGem, quindi lanciate il percorso Nel cuore della Venezia del Gâtinais .

Español :

Desde la comodidad de su asiento en la lanzadera Coralys, descargue la aplicación gratuita CityGem e inicie el itinerario En el corazón de la Venecia del Gâtinais .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par SIT Centre-Val de Loire