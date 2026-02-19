CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO Montargis
CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO Montargis samedi 2 mai 2026.
CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO
Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO
Week-end de compétition nationale kayak-polo.
Sont attendues les équipes de Mandelieu La Napoule, Montpellier, Grenoble, Auxerre, Décines et Montargis 1. .
Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 28 51 30 canoekayakmontargis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
NATIONAL 3 KAYAK-POLO CHAMPIONSHIP
L’événement CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO Montargis a été mis à jour le 2026-02-18 par OT MONTARGIS