EXPOSITION GENEALOGIQUE

3 Rue du Canal Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-27 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une exposition généalogique sur le thème Le Gâtinais gallo-romain

Une exposition (entrée libre et gratuite) se propose afin de faire découvrir ou redécouvrir quelques sites gallo-romains Montbouy, Sceaux-du-Gâtinais, etc. Vous pourrez échanger avec des personnes effectuant des recherches généalogiques depuis plusieurs années, être aidé pour commencer ou poursuivre sa généalogie, avec l’aide des logiciels de l’Association, trouver des idées pour présenter sa généalogie au moyen de différents modèles d’arbres, ainsi que découvrir l’ensemble des documents de l’Association documents papier et bases de données informatiques… .

3 Rue du Canal Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 03 07 agatinaisgenealogique@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A genealogical exhibition on the theme of Gallo-Roman Gâtinais

L’événement EXPOSITION GENEALOGIQUE Montargis a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MONTARGIS