?Festival Escale Croisée Salle festive Nantes Erdre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’association Héritages Croisés vous présente le Festival Escale Croisée !?Venez passer un week-end convivial, solidaire et ouvert à tous, sous le signe des cultures d’ici, des savoirs d’ailleurs et des liens pour demain.?Au programme tout au long du week-end :?• Marché d’artisans & créateurs : Découvrez des talents locaux et internationaux.?• Gastronomie du monde : Des saveurs d’ici et d’ailleurs pour régaler vos papilles.?• Animations & Contes pour enfants : Ateliers créatifs, jeux, maquillage et contes du monde.?• Musique & Spectacles : Concerts, performances et surprises pour rythmer le festival.

Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 31 60 06 52 93 94 66 https://www.heritagescroises.com



Afficher la carte du lieu Salle festive Nantes Erdre et trouvez le meilleur itinéraire

