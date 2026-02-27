Festival été 2026 Les arts vivants au Château de Pornic Place du Château Pornic

Festival été 2026 Les arts vivants au Château de Pornic

Place du Château Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Lieu d’histoire et de culture, le château de Pornic accueille pour la 9ème année un festival de théâtre dans ses douves.

Au programme (programme détaillé à venir)

Plongez dans l’univers du spectacle vivant au cœur d’un site historique d’exception ! L’association Les Arts Vivants au Château de Pornic transforme à nouveau les douves du château en une scène à ciel ouvert.

Durant 18 jours, laissez-vous transporter par une programmation riche et variée

Une dizaine de pièces de théâtre différentes pour vibrer, rire ou s’émouvoir sous les étoiles

Pour les plus jeunes des spectacles de contes enchantés, proposés deux jours par semaine, pour découvrir la magie du théâtre dès le plus jeune âge

Que vous soyez amateur de textes classiques ou de créations contemporaines, ce festival est le rendez-vous incontournable de votre été à Pornic. .

Place du Château Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20 artsvivantschateaudepornic@gmail.com

English :

A place of history and culture, for the 9th year the Château de Pornic is hosting a theater festival in its moat.

