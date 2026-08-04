Informations pratiques

Penvénan

Festival Euphémé Edition 2026

Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06

Euphémé revient cette année pour une nouvelle édition haute en couleurs.

Venez découvrir une série de concerts mêlant musique d’ensemble, Jazz, musique vocale… La programmation (entièrement gratuite) de cet été s’articule autour d’activité et de concerts dédiés aux enfants, petits ou grands. .

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 41 37 11

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English :

L’événement Festival Euphémé Edition 2026 Penvénan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose