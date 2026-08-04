Festival Euphémé Edition 2026 Penvénan
mardi 4 août 2026 · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Festival Euphémé Edition 2026
Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-06 20:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06
Euphémé revient cette année pour une nouvelle édition haute en couleurs.
Venez découvrir une série de concerts mêlant musique d’ensemble, Jazz, musique vocale… La programmation (entièrement gratuite) de cet été s’articule autour d’activité et de concerts dédiés aux enfants, petits ou grands. .
Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 41 37 11
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English :
L’événement Festival Euphémé Edition 2026 Penvénan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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