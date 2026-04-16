Festival Eurochestries Charente-Maritime Brie-sous-Matha
Festival Eurochestries Charente-Maritime Brie-sous-Matha jeudi 30 juillet 2026.
Brie-sous-Matha
Festival Eurochestries Charente-Maritime
Brie-sous-Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-30
Rendez-vous incontournable annuel, le festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries Charente-Maritime, Charente et Gironde se déroulera du 30 juillet au 12 août 2026 !
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Brie-sous-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 secretariat.eurochestries@orange.fr
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English :
An unmissable annual event, the Eurochestries Charente-Maritime, Charente and Gironde International Youth Orchestra Festival will take place from 30 July to 12 August 2026!
L’événement Festival Eurochestries Charente-Maritime Brie-sous-Matha a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge