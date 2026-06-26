Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique Brie-sous-Matha
samedi 8 août 2026 · Brie-sous-Matha
Informations pratiques
Brie-sous-Matha
Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique
Brie-sous-Matha Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Festival des Eurochestries vous invite à découvrir deux ensembles de cuivres internationaux. Un concert vibrant entre virtuosité, diversité musicale et énergie communicative.
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Brie-sous-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique Brie-sous-Matha a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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