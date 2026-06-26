Informations pratiques

Brie-sous-Matha

Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique

Brie-sous-Matha Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Festival des Eurochestries vous invite à découvrir deux ensembles de cuivres internationaux. Un concert vibrant entre virtuosité, diversité musicale et énergie communicative.

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Brie-sous-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique Brie-sous-Matha a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge