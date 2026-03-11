Festival européen du film fantastique

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-25

Fondé en 2008, ce festival constitue aujourd’hui l’une des manifestations les plus abouties du genre en France.Dédié au cinéma fantastique au sens large fantastique, horreur, science-fiction, thrillers, animation… –, il propose une programmation éclectique (films indépendants, films d’auteur et de studios, documentaires, films de répertoire…) et de nombreux événements en parallèle l’une des plus grandes Zombie Walks en Europe avec plus de 3 500 participants, des Master Class, le Village Fantastique, des ateliers pour enfants, des conférences, des expositions et bien d’autres choses. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 9 52 83 73 88 info@strasbourgfestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival européen du film fantastique Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-06 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg