AGENDA · Thénac
Festival Eurostries Quatuor à cordes Vox Cordis Thénac Thénac
lundi 3 août 2026 · Thénac
Informations pratiques
Thénac
Festival Eurostries Quatuor à cordes Vox Cordis Thénac
Eglise Thénac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor à cordes Vox Cordis .
.
Eglise Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 63 58
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L’événement Festival Eurostries Quatuor à cordes Vox Cordis Thénac Thénac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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