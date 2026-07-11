Informations pratiques

Thénac

Festival Eurostries Quatuor à cordes Vox Cordis Thénac

Eglise Thénac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor à cordes Vox Cordis .

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Eglise Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 63 58

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English :

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L’événement Festival Eurostries Quatuor à cordes Vox Cordis Thénac Thénac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge