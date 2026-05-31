Visite exceptionnelle du château de Panisseau, Château de Panisseau, Thénac

Visite exceptionnelle du château de Panisseau 18 – 20 septembre Château de Panisseau Dordogne

8 euros par personne – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Panisseau vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire.

Venez découvrir ce château du XIIᵉ siècle, niché au cœur d’une propriété viticole. La visite, à la fois historique et architecturale, se déroule principalement en extérieur, avec un accès à deux salles à l’intérieur.

Elle se prolonge par un quiz, avec la possibilité de remporter une dégustation des vins du château.

Durée : environ 1 heure.

Château de Panisseau 201 route de Panisseau, 24240 Thénac Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 40 03 https://chateaudepanisseau.com/ https://www.facebook.com/panisseau/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 58 40 03 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@panisseau.com »}] Venez découvrir un petit château de 12e siècle niché au coeur d’une propriété viticole. Nous vous proposons une visite historique et architecturale du Château principalement à l’extérieur avec un accès à deux salles à l’intérieur. Suivi d’un quiz et la possibilité de gagner une dégustation des vins du Château. Prévoir environ 1 heure. Accès en voiture. Parking sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Panisseau vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire.

©Audouin D’Aboville