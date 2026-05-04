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Repas de la Saint Jean Thénac

Repas de la Saint Jean Thénac

Repas de la Saint Jean Thénac samedi 20 juin 2026.

Adresse : Puyguilhem

Ville : 24240 Thénac

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Thénac

Repas de la Saint Jean

Puyguilhem Thénac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez profiter d’un repas à l’occasion de la Saint-Jean, suivi d’un feu d’artifice.   .

Puyguilhem Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 06 34 98 

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English : Repas de la Saint Jean

L’événement Repas de la Saint Jean Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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