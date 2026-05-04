Repas de la Saint Jean Thénac
Repas de la Saint Jean Thénac samedi 20 juin 2026.
Thénac
Repas de la Saint Jean
Puyguilhem Thénac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter d’un repas à l’occasion de la Saint-Jean, suivi d’un feu d’artifice. .
Puyguilhem Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 06 34 98
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English : Repas de la Saint Jean
L’événement Repas de la Saint Jean Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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