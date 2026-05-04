Thénac

Fête de Thénac

Place de la mairie Thénac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion du 14 juillet, venez profiter d’un vide-greniers, d’une foire à tout et d’une randonnée pédestre dans une ambiance conviviale !

Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 49 chateaubeylat@hotmail.fr

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English : Fête de Thénac

L’événement Fête de Thénac Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides